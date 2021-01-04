Якщо буде ще один бій із Ломаченком, ми його нокаутуємо, – Лопес-старший

Батько і тренер Теофімо Лопеса (16-0, 12КО) Теофімо Лопес-старший заявив, що його син нокаутує українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), якщо відбудеться другий поєдинок між боксерами.

До того ж в інтерв'ю каналу Johnny Faraće на YouTube він зазначив, що не бачить сенсу в проведенні реваншу з Ломаченком.

"Якщо ми знову поб'ємося з Ломою, то це буде крок назад. Ми вже зробили те, що мали зробити. Якщо в нас буде ще один бій із Ломаченком, то ми відправимо його в нокаут, оскільки цього разу він піде вперед, і мій син його зламає. Ви бачили, що Теофімо зробив із ним у 12-му раунді. Мій син міг зробити це у восьмому чи дев'ятому раунді, але він вирішив цього не робити", – сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі,

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав нереальним проведення матчу-реваншу з Теофімо Лопесом.