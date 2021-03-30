Вайт пошкодував про обмін трусами з Повєткіним після реваншу. Відео

Британський супертяж Ділліан Вайт (28-2, 18 КО), судячи з усього, пошкодував про своє рішення обмінятися боксерськими трусами з Олександром Повєткіним (36-3-1, 25 КО) після перемоги над росіянином в бою за тимчасовий титул WBC.

На сторінці видання SkySports у Twitter був опублікований ролик, на якому видно реакцію Вайта відразу після того, як він уважно розглянув екіпіровку "Російського Витязя". На перший погляд шорти боксера з РФ здалися йому дешевими.

"Мої труси коштували дорого. Їхня ціна становить близько 1,5 тисяч фунтів стерлінгів (трохи більше 2 тисяч доларів), а ці явно виглядають дешевшими. Ну, що поробиш, це ж сувенір", – сказав Ділліан.

Вайт також залишився незадоволений тим, що йому вручили "старий", а не "діамантовий" пояс WBC за перемогу над Повєткіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер легко розібрався з "Російським Витязем", нокаутувавши його в четвертому раунді реваншу. Пізніше з'явилося відео вирішального моменту поєдинку та його найкращих моментів.

У першому протистоянні перемогу святкував росіянин, незважаючи на те, що до цього він побував у двох нокдаунах.