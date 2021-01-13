Усик вразив фанатів, виконавши вірш українською мовою. Відео

Михайло Морозов Бокс 14:23, 13.01.2021

Українець Олександр Усик вразив шанувальників, прочитавши напам'ять вірш Максима Рильського "Білі Мухи" під час різдвяних свят.

На сторінці lomus_official в Instagram було опубліковано відео з підписом "Продовжуємо святкувати". На ньому Олександр у білій сорочці виразно й активно жестикулючи виконує твір знаменитого українського поета.

Користувачі захопилися акторською майстерністю та харизмою Усика та попросили його прочитати ще один вірш. Шанувальникам також сподобалася українська вимова нашого боксера.

Користувачі попросили Усика прочитати ще один вірш
Instagram lomus_official
Фанати захопилися харизмою Усика
Instagram lomus_official
Українська вимова Усика порадувала шанувальників
Instagram lomus_official

Нагадаємо, що раніше Олександр привітав православних людей з Різдвом на двох мовах, одягнувши рясу священика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це викликало масове невдоволення серед українців, які розкритикували Усика в коментарях.

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