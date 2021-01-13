Усик восхитил фанатов, исполнив стих на украинском языке. Видео

Украинец Александр Усик восхитил поклонников, прочитав наизусть стих Максима Рыльского "Білі Мухи" во время рождественских праздников.

На странице lomus_official в Instagram было опубликовано видео с подписью "Продолжаем праздновать". На нем Александр в белой рубашке с выражением и активной жестикуляцией исполняет произведение знаменитого украинского поэта.

Пользователи восхитились актерским мастерством и харизмой Усика и попросили его прочитать еще один стих. Поклонникам также понравилось украинское произношение нашего боксера.

Пользователи попросили Усика прочитать еще один стих Instagram lomus_official

Фанаты восхитились харизмой Усика Instagram lomus_official

Украинское произношение Усика порадовало поклонников Instagram lomus_official

Напомним, что ранее Александр поздравил православных людей с Рождеством на двух языках, облачившись в рясу священника.

Как сообщал OBOZREVATEL, это вызвало массовое недовольство среди украинцев, которые раскритиковали Усика в комментариях.