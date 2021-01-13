Усик восхитил фанатов, исполнив стих на украинском языке. Видео

Михаил Морозов Бокс 14:23, 13.01.2021

Украинец Александр Усик восхитил поклонников, прочитав наизусть стих Максима Рыльского "Білі Мухи" во время рождественских праздников.

На странице lomus_official в Instagram было опубликовано видео с подписью "Продолжаем праздновать". На нем Александр в белой рубашке с выражением и активной жестикуляцией исполняет произведение знаменитого украинского поэта.

Пользователи восхитились актерским мастерством и харизмой Усика и попросили его прочитать еще один стих. Поклонникам также понравилось украинское произношение нашего боксера.

Пользователи попросили Усика прочитать еще один стих
Instagram lomus_official
Фанаты восхитились харизмой Усика
Instagram lomus_official
Украинское произношение Усика порадовало поклонников
Instagram lomus_official

Напомним, что ранее Александр поздравил православных людей с Рождеством на двух языках, облачившись в рясу священника.

Как сообщал OBOZREVATEL, это вызвало массовое недовольство среди украинцев, которые раскритиковали Усика в комментариях.

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