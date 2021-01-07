Усик у рясі привітав із Різдвом двома мовами. Відео

Михайло Морозов Бокс 16:07, 7.01.2021 Оновлено: 16:11, 7.01.2021

Українець Олександр Усик привітав усіх православних людей з Різдвом Христовим.

На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував коротке відео, на якому він постав перед користувачами в рясі священика та з іконами за спиною. Він звернувся до шанувальників українською та російською мовами.

"Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, поздравляю вас с праздником Рождества Христового. Желаю здоровья, счастья, любви и радости всем-всем-всем", – сказав Усик.

Олександр Усик привітав православних людей з Різдвом
Instagram Олександра Усика

Нагадаємо, що раніше всіх українців зі святом привітав капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Вони з дружиною Ганною вбралися у вишиванки і звернулися до громадян нашої країни у віршованій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці високо оцінили ролик, записаний одним з лідерів столичного клубу.

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