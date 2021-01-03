Усик потрапив до списку найкращих боксерів 2020 року: де українець

Українець Олександр Усик посів 12-те місце в списку найкращих боксерів 2020 року за версією Givemesport.

Як повідомляється на офіційному сайті авторитетного видання, свою позицію в рейтингу наш співвітчизник заслужив завдяки перемозі над Дереком Чісорою. Незважаючи на грубу тактику британця, українець з невеликим запасом переміг суперника одноголосним рішенням суддів.

Повністю список 15 найкращих боксерів 2020 року виглядає так:

1. Тайсон Ф'юрі (перемога над Деонтеєм Уайлдером)

2. Теофімо Лопес (перемога над Василем Ломаченком)

3. Еррол Спенс (перемога над Денні Гарсією)

4. Джервонта Девіс (перемога над Лео Санта Крусом)

5. Ентоні Джошуа (перемога над Кубратом Пулєвим)

6. Сауль "Канело" Альварес (перемога над Каллумом Смітом)

7. Наоя Іноуе (перемога над Джейсоном Молоні)

8. Олександр Повєткін (перемога над Ділліаном Уайтом)

9. Роман Гонсалес (перемоги над Калом Яфаі та Ісраїлем Гонсалесом)

10. Теренс Кроуфорд (перемога над Келлі Бруком)

11. Джо Джойс (перемога над Даніелем Дюбуа)

12. Олександр Усик (перемога над Дереком Чісорою)

13. Джермелл Чарло (перемога над Джейсоном Росаріо)

14. Джермалл Чарло (перемога над Сергієм Дерев'янченком)

15. Геннадій Головкін (перемога над Камілом Шереметою).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чісора заявив, що Усик не лякає інших представників суперважкого дивізіону, оскільки у нього немає удару.