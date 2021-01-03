Усик попал в список лучших боксеров 2020 года: где украинец

Украинец Александр Усик занял 12-е место в списке лучших боксеров 2020 года по версии Givemesport.

Как сообщается на официальном сайте авторитетного издания, свою позицию в рейтинге наш соотечественник заслужил благодаря победе над Дереком Чисорой. Несмотря на грубую тактику британца, украинец с небольшим запасом победил соперника единогласным решением судей.

Полностью список из 15 лучших боксеров 2020 года выглядит следующим образом:

1. Тайсон Фьюри (победа над Деонтеем Уайлдером)

2. Теофимо Лопес (победа над Василием Ломаченко)

3. Эррол Спенс (победа над Дэнни Гарсией)

4. Джервонта Дэвис (победа над Лео Санта Крусом)

5. Энтони Джошуа (победа над Кубратом Пулевым)

6. Сауль "Канело" Альварес (победа над Каллумом Смитом)

7. Наоя Иноуэ (победа над Джейсоном Молони)

8. Александр Поветкин (победа над Диллианом Уайтом)

9. Роман Гонсалес (победы над Калом Яфаи и Исраэлем Гонсалесом)

10. Теренс Кроуфорд (победа над Келлом Бруком)

11. Джо Джойс (победа над Даниэлем Дюбуа)

12. Александр Усик (победа над Дереком Чисорой)

13. Джермелл Чарло (победа над Джейсоном Росарио)

14. Джермалл Чарло (победа над Сергеем Деревянченко)

15. Геннадий Головкин (победа над Камилом Шереметой).

Как сообщал OBOZREVATEL, Чисора заявил, что Усик не страшен другим представителям супертяжелого дивизиона, поскольку у него нет удара.