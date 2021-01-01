Усик нікого в супертяжах не лякає. У хлопця немає удару, – Чісора

Британський боксер Дерек Чісора (32-10, 23 КО) скептично оцінив майбутнє українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) в суперважкому дивізіоні.

За словами Чісори, у кримчанина немає удару, слабка фізична сила і він нікого в супертяжах не лякає.

Коментуючи наслідки їх спільного бою, британець згадав, як пропустив найкрутіший удар Усика, при цьому не зазнавши особливих негативних наслідків.

"Його активність у нормі, але потужностi там немає. Я був дуже розчарований, як пройшов бій. Все що він робив – збігав. Я-то думав, що ми профі, а не аматори. Постійно щось робив, задавав темп, бігав за ним. Але він просто бігав від мене", – цитує Чісору Vringe.com з посиланням на iFL TV.

Незважаючи на це, Дерек вважає, що Усик за рахунок своєї мобільності може перемогти в потенційних боях проти Джо Джойса і Ділліана Уайта.

"Якщо ти не готовий до такої рухливості Усика, він тебе пройде. Це буде довга прогулянка для кожного з них", – вважає Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) Андрій Рябінський назвав невеликі габарити Усика його єдиним недоліком в суперважкій вазі.

1 листопада Усик здобув перемогу над Чісорою і завоював титул обов'язкового претендента по лінії WBO в суперважкій вазі.