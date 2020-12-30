Назван единственный недостаток Усика в супертяжах

Промоутер Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) Андрей Рябинский назвал небольшие габариты Александра Усика (18-0, 13 КО) его единственным недостатком в супертяжелом весе.

Рябинский предполагает, что шансы украинца в поединках с такими боксерами, как Тайсон Фьюри, Дэонтей , как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер весьма невелики.

"Усик для них слишком мал, однако это является его единственным недостатком, как боксера. Школа бокса Усика просто великолепная: лучше, чем у всех остальных. Но он просто мал для такого веса, у него может не хватить силы", – цитирует Рябинского Boxіng Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Тайсон Фьюри побил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

1 ноября Усик добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

13 декабря Энтони Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) и защитил титулы IBO, WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе.

Отметим, что Александр Усик, который стал обязательным претендентом на чемпионский титул WBO, сказал, что не станет препятствовать бою Джошуа – Фьюри.