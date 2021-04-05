Стало відомо, коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Поєдинок британських боксерів Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) заплановано на середину літа.

Про це заявив промоутер Едді Хірн, інформує TalkSport. За його словами, переговори щодо дати і місця проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі просуваються добре.

"Немає іншого бою, який міг би зрівнятися з цим. Дата – липень. Насправді я думаю, що до кінця тижня все буде зроблено. Переговори просуваються дуже добре, ми наближаємося до забезпечення безпеки місця проведення, і все буде оголошено відповідно до процедури. Думаю, зараз краще не говорити щось ще", – сказав Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як змінився Тайсон Ф'юрі напередодні поєдинку проти Ентоні Джошуа.