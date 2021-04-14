Президент WBO розповів про ситуацію з боєм Джошуа – Усик

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсел прокоментував ситуацію, яка склалася навколо наступного бою українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

За словами глави WBО, якщо поєдинок Джошуа – Ф'юрі не відбудуться або відкладеться на кінець року, WBO зробить все можливе, щоб зобов'язати Ентоні Джошуа провести бій з Усиком.

"Ми працюємо в цьому напрямку. Я не хочу говорити це на публіку, але ми все ще на зв'язку з усіма залученими учасниками. Ми не хочемо щось заявляти, тому що переговори все ще тривають. Я не хочу нічого говорити, поки угода не буде завершена", – сказав Валькарсел в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV, текст якого наводить Vringe.com.

Коли команді Усика повідомили, що вони будуть битися з Джойсом за тимчасовий титул це не сильно їх обрадувало.

"Ми все ще діємо за різними сценаріями. У Усика хочуть, щоб комітет прийняв рішення. У нас є влада зробити це, але ми не хочемо зупиняти бій за абсолютного чемпіона. Команда Усика, команда Джойса і інші сторони – ми все чекаємо. Все ще ведуться переговори, з усіма учасниками. Всі учасники знають, що відбувається, включаючи команду Усика, команду Джошуа, Ф'юрі, всіх промоутерів, менеджерів і бійців. Як тільки у нас буде дата для Джошуа і Ф'юрі, тоді ми зможемо застосувати іншу частину резолюції", – підсумував Валькарсел.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вважає, що в Олександра Усика мало шансів на перемогу в поєдинку за тимчасовий титул WBO проти Джо Джойса.

Нагадаємо, що переможець поєдинку Усик – Джойс повинен зустрітися з переможцем протистояння Циганського короля і Ентоні Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.