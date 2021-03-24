Повєткін зробив відверте зізнання щодо поразки в бою з Володимиром Кличком

Російський супертяж Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) зізнався, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) і Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) перемогли в бою з ним, оскільки в той момент вони були сильнішими та кращими за нього.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Fighthype.com боксер з РФ заявив, що поступився двом вищевказаним суперникам не через нестачу потужності. За словами Олександра, він зробив все, що міг.

"Де була моя потужність у бою з Джошуа та Володимиром Кличко? Цікаве запитання. Коли я боксував із ними, то намагався зробити все, що міг. Ці хлопці були сильнішими за мене, ось і все. Що я можу ще сказати. Тут питання не в потужності. Вони просто були сильнішими та кращими за мене", – поділився своєю думкою Повєткін.

Нагадаємо, що в жовтні 2013 Кличко-молодший розгромно переміг росіянина в Москві одностайним рішенням суддів і зберіг свої чемпіонські пояси. Що стосується Джошуа, то він бився з Олександром у 2018-му і достроково виграв бій у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повєткін знову вийде на ринг вже в суботу, 27 березня, коли проведе реванш проти британця Ділліана Уайта (27-2, 18 КО) за тимчасовий пояс WBC.

У першому поєдинку росіянин несподівано нокаутував свого суперника.