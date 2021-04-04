Показано, як неймовірно змінився Ф'юрі перед боєм з Джошуа. Фотофакт

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) продовжує підготовку до бою із співвітчизником Ентоні Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Спаринг-партнери Ф'юрі у себе в акаунтах соціальних мереж виклали кілька фотографій з чемпіоном WBC, на яких видно неймовірну трансформацію Циганського короля і те, що він скинув значну кількість зайвої ваги.

Тайсон в лютому 2021 року

Спільний знімок з оголеним 32-річним Тайсоном у себе в Instagram розмістив ірландський напівсередньоваговик Педді Донован.

"Потренувався сьогодні з найвеличнiшою людиною у світі. Він сама скромність. Все, чого він досяг, він дійсно заслуговує. Я бажаю йому всього найкращого в майбутньому, і нехай він ще довго буде продовжувати підкорювати світ боксу, тому що, коли він піде, всi зрозуміють, наскільки він хороший насправді", – підписав знімок Донован.

Тайсон Ф'юрі і Педді Донован

До цього селфі з Тайсоном і ірландським призером ЧЄ з боксу Енді Лі виклав в Instagram колишній чемпіон WBO Джозеф Паркер.

"Тренувальний табір з двома легендами", – підписав кадр новозеландець.

Зліва направо: Джозеф Паркер, Енді Лі, Тайсон Ф'юрі

Відзначимо, що за словами Едді Хірна після бою Ф'юрі – Джошуа з Паркером може провести титульний бій українець Олександр Усик.

Нагадаємо, що раніше зовнішній вигляд Ф'юрі викликав справжній фурор в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).