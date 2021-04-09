Новини спорту 8 квітня: Усик залишився без авто в Києві, сенсації в 1/4 фіналу ЛЄ

Олександр Чеканов Бокс 09:11, 9.04.2021 Оновлено: 09:54, 9.04.2021

Американець Теофімо Лопес вкотре відмовився від реваншу з Василем Ломаченком, а в Лізі Європи відбулися перші матчі 1/4 фіналу.

Крім того, Олександр Усик залишився без машини в Києві через неправильне паркування.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 8 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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