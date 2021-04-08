Нужно стереть Донбасс с лица Земли, – украинский футболист

Полузащитник ривненского "Вереса" Валерий Кучеров считает, что война Украины с Россией не завершится и повторится сценарий Приднестровья: просто оградят границу и так все будет, как сейчас.

Футболист хочет, чтобы все стороны договорились между собой и не стреляли, чтобы люди могли спокойно приезжать и уезжать оттуда.

"Мое мнение такое, что Украина туда не вернется, потому что для этого нужно это все захватить, там столько проживает и мирных людей, и военных, которые не хотят нас туда пускать. Нужно просто стереть Донбасс с лица Земли, никто просто так его не отдаст, чтобы восстановить Донбасс нужны миллиарды гривен. Без понятия, сколько денег надо, не знаю, если честно, когда она закончится. Хотелось бы, чтобы быстрее", – цитирует Кучерова "Брутальный футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший футболист молодежной сборной Украины Александр Каплиенко, выигравший в прошлом году "золото" чемпионата Грузии с "Динамо" Тбилиси, а в 2020-м перешедший в ФК "Тамбов", рассказал о своих знакомых, воевавших на Донбассе.

По словам 24-летнего уроженца Запорожье, война очень сильно бьет по психике.