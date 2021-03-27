Непереможний боксер у бою з двома нокдаунами завоював чемпіонський пояс. Відео

Знаменитий британський боксер Зак Паркер (20-0, 14 КО) здобув ефектну перемогу над американцем Воном Александером (15-5, 9 КО) і завоював пояс WBO International у суперсередній вазі.

Поєдинок пройшов у Великобританії на Copper Box Arena і завершився достроково. 26-річний Паркер повністю домінував на ринзi і вже до другого раунду двічі відправив 35-річного опонента в нокдаун.

Після того, як британець затиснув суперника в кут і став його добивати, рефері зупинив зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразильський боксер Лукас Понтес да Сілва (4-0, 4 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Рожеріо Дамаско (15-9-1).

Поєдинок у Белене (Бразилія) вийшов швидкоплинним. 25-річний непереможний нокаутер з перших секунд заволодів ініціативою і вже на 30-й секунді відправив опонента в нокдаун. Незважаючи на тотальну перевагу, рефері не зупинив бій, дозволивши да Сілві ще двічі укласти суперника на настил рингу.