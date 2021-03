Мексиканський боксер відправив суперника у "нокаут місяця". Відео

Мексиканський боксер Едвін Паломарес (14-3-1, 5 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Сезарем Раміресом (18-5).

Поєдинок у другій найлегшій вазі вiдбувся у Халіско (Мексика) і завершився достроково. 24-річний Паломерас упевнено вів бій, демонструючи відмінну точність ударів. Рамірес, незважаючи на те, що багато пропускав, тримався на ногах. Розв'язка настала в 10-му раунді.

У якийсь момент Рамірес пропустив правий бiчний, який відправив його у вбивчий нокаут. Переможений мексиканець довго лежав на канвасi й не міг прийти до тями.

У мережі цей нокаут охрестили "нокаутом місяця".

