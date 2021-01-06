Лопес: не дам реваншу Ломаченку, тому що настав мій час бути м*даком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес ще раз заявив, що не буде давати реваншу Василю Ломаченку, нагадавши, що українець усунув цю опцію з їхнього контракту перед першим боєм.

В інтерв'ю на YouTube-каналі FightHub TV американець сказав, що буде поводитися так, як раніше ставилися до нього та Лопеса-старшого. Він також зазначив, що хоче стати фанатом своїх фанатів і готовий побитися з будь-яким суперником заради них.

"Я не дам йому реваншу, тому що я буду м*даком. Я буду поводитися так, тому що раніше всі поводилися як м*даки стосовно мене та мого батька, і тепер настав мій час. Ломаченко не хотів вносити опцію про реванш у наш контракт. Я міг би продовжити говорити на цю брудну тему, але не буду. Зараз я дивлюся в інший бік. Я хочу бути вболівальником своїх уболівальників і битися з ким-завгодно заради них, адже це те, що дійсно має значення", – висловився Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Теофімо заявив, що його син нокаутує Ломаченка, якщо між ними відбудеться реванш. Сам Василь зізнався, що не вірить у проведення повторного бою проти американця.