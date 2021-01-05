Хитров про коронавірус: в США стояли фури з трупами. Україна просто не знає, що таке перша хвиля

Знаменитий український боксер Євген Хитров (20-2, 17 КО), який живе в США, розповів, як під час початку пандемії коронавiрусу, в Нью-Йорку між Манхеттеном і Брукліном на острові Рендалл стояли 20-тонні фури морозильні повністю забиті трупами.

За словами боксера, люди не могли забрати своїх рідних, щоб поховати. Всі тіла відправляли в крематорій і спалювали.

"Я спілкуюся з українцями. Вони кажуть: "У нас друга хвиля". Чесно? Це добре, що у них хоча б ось так от виглядає друга хвиля. Вони насправді не знають, що таке перша хвиля. У нас коли була перша хвиля, покосило стільки народу, що просто жесть. Люди здихали, як коні після роботи. Ти не уявляєш, скільки тут людей померло", – заявив Хитров в ефірі Youtube-каналу Boxing Studio.

Євген зазначив, що йому особливо важко далися перші 10 днів локдауна.

"Як тільки починалася пандемія, було взагалі все закрито і ми тупо 10 днів не виходили з дому. Можна було вийти тільки в магазин, який працював до 17 годин, а потім все закривалося. Була комендантська година, була вся ця ситуація. Перші 10 днів був справжній дурдом", – підсумував боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 5 січня, COVID-19 в Україні і світі заразилися понад 86 млн осіб. За минулу добу виявлено понад 534 тисячі нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,8 млн пацієнтів, а одужали – 61 млн. Найбільше хворих на коронавірус зафіксували в США – 190 тисяч.