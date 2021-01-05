Хитров о коронавирусе: в США стояли фуры с трупами. Украина просто не знает, что такое первая волна

Живущий в США знаменитый украинский боксер Евгений Хитров (20-2, 17 КО) рассказал, как во время начала пандемии коронавируса, в Нью-Йорке между Манхеттеном и Бруклином, на острове Рандалс, стояли 20-тонные морозильные фуры, полностью забитые трупами.

По словам боксера, люди не могли забрать своих родных, чтобы похоронить. Все тела отправляли в крематорий и сжигали.

"Я общаюсь с украинцами. Они говорят: "У нас вторая волна". Честно? Это хорошо, что у них хотя бы вот так вот выглядит вторая волна. Они на самом деле не знают, что такое первая волна. У нас когда была первая волна, покосило столько народу, что просто жесть. Люди дохли, как кони после работы. Ты не представляешь, сколько тут людей умерло", – заявил Хитров в эфире Youtube-канала Boxing Studio.

Евгений отметил, что ему особенно тяжело дались первые 10 дней локдауна.

"Как только начиналась пандемия, было вообще все закрыто и мы тупо 10 дней не выходили из дома. Можно было выйти только в магазин, который работал до 17 часов, а потом все закрывалось. Был комендантский час, была вся эта ситуация. Первые 10 дней был настоящий дурдом", – подытожил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 5 января, COVID-19 в Украине и мире заразились более 86 млн человек. За минувшие сутки выявлены более 534 тысячи новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а побороли болезнь – 61 млн. Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в США – 190 тысяч.