Гвоздик пояснив, чому Усику зараз не варто битися з Джошуа

Український ексбоксер Олександр Гвоздик вважає, що Олександру Усику ще рано битися з чемпіоном світу за версією WBO Ентоні Джошуа.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Luckypunchnet наш співвітчизник висловив думку, що того боксу, який Олександр показав в боях з Чаззом Уізерспуном і Дереком Чісорою, не вистачить для перемоги над британцем. Він порадив Олександру провести ще кілька поєдинків у суперважкій вазі.

"Я завжди підтримую наших хлопців, але на сьогоднішній день це важкий бій для Саші. Йому треба стати більшим, провести ще кілька боїв у супертяжах, якщо він дійсно серйозно хоче виграти цей поєдинок. Без лицемірства, але те, що Саша показував в бою проти Чісори і в першому поєдинку в супертяжах, – я думаю, для Джошуа цього буде недостатньо. Якщо просто вийти, поборотися і показати хороший бокс, то тоді звичайно. Але якщо виходити з амбіціями стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах, потрібно щось більше", – заявив Гвоздик.

Нагадаємо, що український боксер є обов'язковим претендентом на пояс Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент WBO Франциско Валькарсел прокоментував ситуацію, яка склалася навколо бою Усик – Джошуа.