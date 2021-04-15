Гвоздик объяснил, почему Усику сейчас не стоит драться с Джошуа

Украинский экс-боксер Александр Гвоздик считает, что Александру Усику еще рано драться с чемпионом мира по версии WBO Энтони Джошуа.

В интервью на YouTube-канале Luckypunchnet наш соотечественник высказал мнение, что того бокса, который Александр показал в боях с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, не хватит для победы над британцем. Он посоветовал Александру провести еще несколько поединков в супертяжелом весе.

"Я всегда поддерживаю наших ребят, но на сегодняшний день это тяжелый бой для Саши. Ему надо стать больше, провести еще несколько боев в супертяжах, если он действительно всерьез хочет выиграть этот поединок. Без лицемерия, но то, что Саша показывал в бою против Чисоры и в первом поединке в супертяжах, – я думаю, для Джошуа этого будет недостаточно. Если просто выйти, побороться и показать хороший бокс, то тогда конечно. Но если выходить с амбициями стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах, нужно нечто большее", – заявил Гвоздик.

Напомним, что украинский боксер является обязательным претендентом на пояс британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент WBO Франциско Валькарсел прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг боя Усик – Джошуа.