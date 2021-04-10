Ф'юрі повідомив про "важливі новини" щодо бою з Джошуа, назвавши Ентоні "непотрiбним бомжем"

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) повідомив, що отримав кілька серйозних пропозицій щодо місця проведення поєдинку проти співвітчизника Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

За словами Ф'юрі, остаточне рішення буде в неділю, 11 квітня.

"У мене є важливі новини. Я отримав три або чотири великі пропозиції. Є інтерес із боку Саудівської Аравії, моїх циганських братів із Катару, Узбекистану, Росії, Америки, Англії. Є кілька великих пропозицій, які варто розглянути. Сподіваюся, ми отримаємо цей бій, і я рознесу цього, з дозволу сказати, великого непотрiбного бомжа", – сказав Ф'юрі на відео, яке виклав у себе у Twitter.

"Тому що, коли я з ним зустрінуся, я дам йому це", – зазначив Тайсон у завершенні, піднявши кулак до камери.

Джошуа також звернувся до фанатів у соціальних мережах у п'ятницю ввечері, щоб підтвердити, що він робить все можливе, щоб домовитися про поєдинок:

"Ми дуже багато працюємо, щоб бій відбувся. Я хочу дати своїм шанувальникам те, що вони хочуть, і ви знаєте, що я зроблю все, що в моїх силах, для цього. Сподіваюся незабаром поділитися позитивними новинами"

Twitter Джошуа

Інформація про бій

Раніше спаринг-партнери Тайсона Ф'юрі показали, як неймовірно змінився боксер перед боєм із Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО), і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Нагадаємо, що офіційний контракт на бій Джошуа – Ф'юрі було підписано 15 березня.