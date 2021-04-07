Ф'юрі вразив неймовірною трансформацією перед боєм із Джошуа

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Після чергового тренування володар пояса WBC позував з ексчемпіоном Френком Бруно, підписавши пост: "Радий бачити тебе, мій брате".

Різниця в зовнішньому вигляді між лютневим Ф'юрі і квітневим не залишилася непоміченою англійською пресою і місцевими фанатами. Видання The Sun присвятило цьому свою головну сторінку спортивного розділу.

Новина присвячена Ф'юрі The Sun

На початку року Ф'юрі стверджував, що випивав по 12 півлітрових келихів пива на день і не турбувався про тренування.

Але з того часу непереможний важковаговик продовжував мати все кращий і кращий вигляд, кардинально змінивши своє тіло з початку року.

Тайсон Ф'юрі зараз і в лютому 2021 року The Sun

У планах Ф'юрі продовжити тренування з командою в Лас-Вегасі.

Там він знову зустрінеться з американським тренером Хіллом Стюардом, племінником легендарного тренера Емануеля Стюарда.

Ф'юрі буде займатися в Неваді в приватному тренажерному залі Top Rank свого американського промоутера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Едді Хiрн недавно повідомив, що об'єднаний чемпіон також уже почав тренувальний збір.

Раніше спаринг-партнери Тайсона Ф'юрі показали, як неймовірно змінився боксер перед боєм із Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО), і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).