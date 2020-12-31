Екстренер Усика назвав "пеклом" останній табір з українцем

Знаменитий екстренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир зізнався, що був не дуже щасливий під час останнього тренувального табору з українцем.

Він ще до його закінчення зрозумів, що не зможе продовжувати співпрацю з нашим співвітчизником. Разом з американцем Усик став чемпіоном світу в крузервейті, але в 2017-му оголосив про розставання з тренером.

"Мені було б дуже складно повернутися до тієї ситуації, в якій я опинився. У нашому останньому тренувальному таборі я був не дуже щасливий. Для мене це було пекло. Ми проводили перший захист титулу проти Табісо Мчуну, і протягом всього табору я відчував, що атмосфера не була хорошою. Я запитав в Усика: "Щось не так?" Він відповів: "Ні". Можна щось сказати, але дії сильно розходилися зі словами. Я тоді зробив висновок, що якщо він і не відмовиться від моїх послуг, я піду сам, оскільки не можу працювати таким чином", – цитує слова Алі Башира видання fightnews.info.

Відзначимо, що крім Усика американець тренував Володимира Кличка, а зараз працює з іншим нашим співвітчизником Владиславом Сіренком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джеймс пояснив, чому припинив співпрацю з Олександром.