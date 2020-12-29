Джошуа може віддати Усику чемпіонський пояс: спортивні підсумки 28 грудня

Українку Дар'ю Білодід назвали найкращою дзюдоїсткою 2019-2020 років, а молодіжна збірна Росії із хокею сенсаційно програла Чехії на чемпіонаті світу.

Окрім того, британець Ентоні Джошуа розповів про готовність звільнити один із чемпіонських поясів для Олександра Усика.

OBOZREVATEL подає головні спортивні новини понеділка, 28 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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