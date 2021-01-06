Джошуа – Ф'юрі: промоутер докладно розповів про ситуацію з боєм

Промоутер із компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не сумнівається в тому, що поєдинок між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в 2021 році.

В інтерв'ю виданню BoxingScene він розповів, що все йде за планом: протягом останніх тижнів обидві сторони активно обговорюють деталі контракту на бій, а сам промоутер шукає місце, в якому його можна буде провести. Нагадаємо, що через новий штам коронавірусу у Великобританії зупинили весь бокс до лютого.

"Я думаю, що інтерес до поєдинку постійно підігрівається. Вже почалися ігри розуму між боксерами. Протягом останніх двох тижнів ми щодня обговорюємо деталі протистояння. Крім того, зараз я багато подорожую, щоб визначитися з місцем його проведення. Ми займаємося підготовкою документів, щоб офіційно оголосити про бій. Ми давно домовилися, що він відбудеться, але ще не підписали контракти. У нас не найпростіші умови через пандемію, оскільки ситуація у світі змінюється щодня, але ми плануємо цей поєдинок на кінець травня – початок червня 2021 року, і я не знаю, що може завадити його організації", – розповів Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа готовий віддати пояс WBO українцю Олександру Усику, який є обов'язковим претендентом на його титул, щоб побитися з Ф'юрі у 2021 році.