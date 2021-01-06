Джошуа – Фьюри: промоутер подробно рассказал о ситуации с боем

Промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не сомневается в том, что поединок между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в 2021 году.

В интервью изданию BoxingScene он рассказал, что все идет по плану: на протяжении последних недель стороны активно обсуждают детали контракта на бой, а сам промоутер ищет место, в котором его можно будет провести. Напомним, что из-за нового штамма коронавируса в Великобритании приостановили весь бокс до февраля.

"Я думаю, что интерес к поединку постоянно подогревается. Уже начались игры разума между боксерами. На протяжении последних двух недель мы каждый день обсуждаем детали противостояния. Кроме того, сейчас я много путешествую, чтобы определиться с местом его проведения. Мы занимаемся подготовкой документов, чтобы официально объявить о бое. Мы давно договорились, что он состоится, но еще не подписали контракты. У нас не самые простые условия из-за пандемии, поскольку ситуация в мире меняется каждый день, но мы планируем этот поединок на конец мая-начало июня 2021 года, и я не знаю, что может помешать его организации", – рассказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа готов отдать пояс WBO украинцу Александру Усику, который является обязательным претендентом на его титул, чтобы подраться с Фьюри в 2021 году.