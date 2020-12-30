Чісора: Усик повинен битися за титул, у цьому весь сенс

Британський боксер Дерек Чісора, який програв Олександру Усику в їхньому недавньому бою, заявив, що хотів би побачити поєдинок українця проти Ділліана Вайта або Джо Джойса.

За його словами, незважаючи на відсутність нокаутуючого удару у нашого співвітчизника, він може завдати проблем будь-якому супернику завдяки своїй рухливості. Дерек вважає, що в наступному бою Усик повинен побитися за чемпіонський пояс, оскільки немає сенсу ставати обов'язковим претендентом на чемпіонський поєдинок і не використовувати цю можливість.

"У наступних поєдинках я хотів би побачити Усика з Ділліаном Вайтом або Джо Джойсом. Уся справа в його русі. Якщо ти не готовий до його переміщень, не готовий до цього випробування, то він обведе тебе навколо пальця. Я б сказав, що у нього немає ударної потужності, але якщо ти не готовий до його темпу, то на тебе чекає довга ніч. Із ким він має зустрітися в наступному бою? Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO. Він має битися за титул, адже в цьому ж увесь сенс того, що ти стаєш обов'язковим претендентом. Ти б'єшся за пояс", – заявив Чісора в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа заявив, що готовий віддати Усику титул WBO.