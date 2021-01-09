Підгрушна в день народження відіграла 14 позицій у гонці Кубку світу з біатлону

Жіночою гонкою переслідування на 10 км в німецькому Оберхофі продовжився 5-й етап Кубку світу з біатлону.

Найкращою представницею збірної України стала Юлія Джима. 30-річна киянка стартувала 10-ю, але не змогла продемонструвати високу точність, завершивши виступ 14-ю. Ключовими стали два неточних постріли на першій стійці.

Капітан української збірної Олена Підгрушна в свій 34-й день народження фінішувала на 39-му рядку, відігравши 14 позицій порівняно зі стартовим місцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний етап також відбудеться в Оберхофі. Згідно з коронавірусним календарем на сезон 2020/2021, перші шість етапів є спареними і вiдбуваються по два поспіль в одному місці.

На 4-му етапі найкращим найвищим досягненням збірної України з біатлону стало 6-е місце Дмитра Підручного в спринті.