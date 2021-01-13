Україна потрапила в десятку найкращих чоловічого спринту на Кубку світу з біатлону

Збірна України потрапила в десятку найкращих на шостому етапі Кубку світу з біатлону, який стартував 13 січня чоловічим спринтом на 10 км у німецькому Оберхофі.

Найкращий результат серед наших спортсменів на рахунку капітана національної команди Дмитра Підручного. Він допустив один промах з положення стоячи, але показав блискавичну швидкість на останньому колі, що дозволило йому фінішувати на сьомому місці з відставанням в 45,5 секунд від лідера.

Сусідні позиції (48-му і 49-ту) посіли Антон Дудченко та Артем Прима. Останній допустив на два промахи більше, але все одно обійшов свого співвітчизника на 2 секунди. Руслан Ткаленко й Артем Тищенко не зуміли потрапити навіть у 60 найкращих біатлоністів.

Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, який подолав дистанцію за 24:43,6. "Срібло" завоював його співвітчизник Стурла Легрейд (+12,4), а "бронзу" – німець Арнд Пайффер (+27,9).

Результати чоловічого спринту biathlon.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України провалила змішану естафету, яка стала останньою гонкою п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.