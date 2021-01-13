Украина попала в топ-10 мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины попала в топ-10 на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал 13 января мужским спринтом на 10 км в немецком Оберхофе.

Лучший результат среди наших спортсменов на счету капитана национальной команды Дмитрия Пидручного. Он допустил один промах из положения стоя, но показал фантастическую скорость на последнем круге, что позволило ему финишировать на седьмом месте с отставанием в 45,5 секунд от лидера.

Соседние позиции (48-ю и 49-ю) заняли Антон Дудченко и Артем Прима. Последний допустил на два промаха больше, но все равно обошел своего соотечественника на 2 секунды. Руслан Ткаленко и Артем Тищенко не сумели попасть даже в топ-60.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе, который преодолел дистанцию за 24:43,6. "Серебро" завоевал его соотечественник Стурла Легрейд (+12,4), а "бронзу" – немец Арнд Пайффер (+27,9).

Результаты мужского спринта biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины провалила смешанную эстафету, которая стала последней гонкой пятого этапа Кубка мира по биатлону.