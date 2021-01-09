Російська чемпіонка з біатлону, яка посiла 87-е місце: це щось. Я задоволена і рада

Біатлоністка збірної Росії Наталія Гербулова із захопленням оцінила свій виступ у спринті на 5-му етапі Кубку світу в Оберхофі.

25-річна уродженка Пермі фінішувала на 87-му рядку (зi 104 спортсменів), що сприйняла, як успіх.

"Ой, це щось. Я насправді дуже задоволена і рада, що нарешті я це спробувала. Сподіваюся, що з кожним разом усе буде краще і краще. Принаймні я намагатимуся, але сьогодні було дуже важко..." – сказала Гербулова в ефірі "Матч ТВ".

Дівчина зізналася, що перед гонкою відчувала хвилювання, оскільки до цього жодного разу не виступала на Кубку світу. "Ну на сьогодні отак ось я готова", – підсумувала спортсменка.

Відзначимо, що Гербулова є чемпіонкою Універсіади-2015 в індивідуальній гонці на 15 км. Брала участь у перших зимових юнацьких Олімпійських іграх 2012 року, посівши п'яте місце в спринті і дев'яте – в гонці переслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в спринті 5-го етапу КС із біатлону в Німеччині здобула Тіріл Екхофф. Найкраща з українок фінішувала на 10-му рядку.