Російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію за допінг

Біатлоністку з РФ Вікторію Коновалову дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу.

Як повідомляється на офіційному сайті Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), її покарання набуває чинності з 15 грудня 2020 року. У крові спортсменки були виявлені метаболіти оксандролона.

Відзначимо, що 20-річна Коновалова не входила до складу своєї національної збірної. У 2020 році вона брала участь в юніорському Кубку країни, завоювавши бронзові медалі в спринті та гонці переслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніста зі збірної РФ Юрія Шопіна дискваліфікували на рік за п'яну витівку з допінг-офіцером РУСАДА.

Раніше російська олімпійська чемпіонка з лижних гонок та біатлону Анфіса Резцова зізналася, що вживала заборонені препарати протягом кар'єри.