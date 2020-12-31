Российская биатлонистка получила длительную дисквалификацию за допинг
Биатлонистку из РФ Викторию Коновалову дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга.
Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ее наказание вступает в силу с 15 декабря 2020 года. В крови спортсменки были обнаружены метаболиты оксандролона.
Отметим, что 20-летняя Коновалова не входила в состав своей национальной сборной. В 2020 году она принимала участие в юниорском Кубке страны по биатлону, завоевав бронзовые медали в спринте и гонке преследования.
Как сообщал OBOZREVATEL, биатлониста из сборной РФ Юрия Шопина дисквалифицировали на год за пьяную выходку с допинг-офицером РУСАДА.
Ранее российская олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что употребляла запрещенные вещества на протяжении карьеры.