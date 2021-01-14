Чемпіонка світу з біатлону знепритомніла під час гонки через фібриляцію серця. Відео

Знаменита норвезька біатлоністка Інґрід Тандревольд не змогла завершити спринтерську гонку 6-го етапу Кубку світу в німецькому Оберхофі, знепритомнівши на трасі.

24-річна дворазова чемпіонка світу йшла дев'ятою після другої стрільби, коли раптово зникла з таймінгу. Незабаром в ефірі з'явилися кадри, на яких Тандревольд лежала на снігу, а навколо неї стояла велика група тренерів команд і лікарів.

"У мене почалася фібриляція серця на виході зі стрільбища після останнього пострілу, і я стала почуватися дуже погано. У мене фактично зникла вся енергія в тілі", – пояснила ситуацію Тандревольд норвезькому виданню NRK через кілька годин після гонки.

Увечері, згадуючи подію, Тандревольд зізналася, що з нею це відбувається не вперше.

"Я відразу впізнала симптоми. Таке траплялося раніше, тут же в Оберхофі, у 2017 році. До цього такий напад був тільки один раз, понад чотири роки тому. Востаннє, коли це сталося, мене обстежили і в Олімпійському центрі в Німеччині, і потім вдома в Осло, і жодних відхилень не виявили. Звичайно, я теж перевірила своє серце перед цим сезоном, не знайшовши жодних проблем, – пояснила титулована норвежка.

Інґрід Тандревольд Instagram спортсменки

Після непритомності 14 січня вона знову здала аналізи. Результати ЕКГ відправили на дослідження в Норвегію.

"Усе здавалося цілком нормальним. Я зараз не дуже налякана або стурбована. Мені просто шкода, що це трапилося", – сказала Тандревольд.

Вона зізналася, що не була впевнена, чи варто їй узагалі розповідати про те, що сталося.

"Тому що я не хочу, щоб на цьому всі фокусували увагу в майбутньому. За моєю спиною стоїть кваліфікований медичний персонал, про мене добре піклуються, і ми разом робимо правильний вибір. Я просто хочу дивитися вперед і робити свою роботу, як і зазвичай", – підсумувала біатлоністка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в цій гонці здобула норвежка Тіріль Екгофф. Найкращою з українок стала Юлія Джима (10-й рядок).