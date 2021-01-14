Чемпионка мира по биатлону потеряла сознание в гонке из-за фибрилляции сердца. Видео

Знаменитая норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд не смогла завершить спринтерскую гонку 6-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, потеряв сознание на трассе.

24-летняя двукратная чемпионка мира шла девятой после второй стрельбы, когда внезапно исчезла с тайминга. Вскоре в эфире появились кадры, на которых Тандревольд лежала на снегу, а вокруг нее стояла большая группа тренеров команд и врачей.

"У меня началась фибрилляция сердца на выходе со стрельбища после последнего выстрела, и я почувствовала себя очень плохо. У меня фактически пропала вся энергия в теле", – объяснила ситуацию Тандревольд норвежскому изданию NRK через несколько часов после гонки.

Вечером, вспоминая происшествие, Тандревольд призналась, что с ней это происходит не первый раз.

"Я сразу узнала симптомы. Такое случалось раньше, тут же в Оберхофе, в 2017 году. До этого подобный приступ был только один раз, более четырех лет назад. В последний раз, когда это случилось, меня обследовали и в Олимпийском центре в Германии, и потом дома в Осло, и никаких отклонений не обнаружили. "Конечно, я тоже проверила свое сердце перед этим сезоном, не обнаружив никаких проблем, – объяснила титулованная норвежка.

Ингрид Тандревольд Instagram спортсменки

После обморока 14 января она снова сдала анализы. Результаты ЭКГ были отправлены на исследования в Норвегию.

"Все выглядело совершенно нормально. Я сейчас не очень напугана или обеспокоена. Мне просто жаль, что это случилось", – сказала Тандревольд.

Она призналась, что не была уверена, стоит ли ей вообще рассказывать о том, что произошло.

"Потому что я не хочу, чтобы на этом все фокусировали внимание в будущем. За моей спиной стоит хороший медицинский персонал, обо мне хорошо заботятся, и мы вместе делаем правильный выбор. Я просто хочу смотреть вперед и делать свою работу, как обычно", – подытожила биатлонистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в этой гонке добыла норвежка Тирилл Экхофф. Лучшей из украинок стала Юлия Джима (10-я строчка).