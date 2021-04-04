Чемпіонка Росії з біатлону відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство

Російська біатлоністка Наталія Ушкіна з наступного сезону виступатиме за національну команду Румунії.

28 березня Ушкіна стала другою у спринтерській гонці на чемпіонаті Росії в Ханти-Мансійську, а 29 березня посіла перше місце в гонці переслідування.

"Перехід у збірну Румунії відбудеться. Я отримала румунське громадянство, отож із нового сезону буду виступати за нову команду. Який сенс було стартувати тут? Румунський паспорт я отримала зовсім недавно. Оскільки половину сезону мене утримувала Мордовія, я, грубо кажучи, їм була винна – регіон купував мені патрони, давав гвинтівку. Плюс змагальна практика", – цитує ТАСС 24-річну біатлоністку.

Ушкіна заявила, що не має наміру відмовлятися від переходу в збірну Румунії навіть за умови, що її включать до списку кандидатів до збірної країни під час підготовки до наступного сезону.

"Ні, мене не відмовляли [від переходу]. Мені поки ніхто нічого і не говорив, але я навряд чи погоджуся [залишитися в збірній Росії]. Я вже перейшла межу і, напевно, не відступлю", – сказала Ушкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віцечемпіонка юніорської першості Росії-2021 зi стрибкiв у висоту Олена Куліченко вирішила змінити громадянство й виступати за Кіпр.

До цього чемпіон Європейських ігор 2019 року і дворазовий чемпіон Росії (2017, 2018) з греко-римської боротьби Заур Кабалоєв вирішив виступати за збірну Італії.

У липні минулого року російський легкоатлет Матвій Волков, який є одним із найперспективніших стрибунів із жердиною в світі, вирішив виступати за збірну Білорусі