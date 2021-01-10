Збірна Росія з біатлону здобула сенсаційну перемогу на Кубку світу

У заключний день 5-го етапу Кубку світу з біатлону, який проходить в німецькому Оберхофі, відбулася змішана естафета.

Перемогу сенсаційно здобула Росія, перервавши свою антирекордну серію без нагород, що становила 43 гонки. "Срібло" у команди Норвегії. На третє місце приїхали німці.

Збірна України, яка була представлена Дар'єю Блашко, Юлією Джим, Артемом Примою і Дмитром Підручним, зайняла 10-й рядок.

Змагання почалося для нашої команди не дуже. Незважаючи на те, що Дар'я Блашко зробила лише один неточний постріл, вона продемонструвала невисоку швидкість і передала естафету Джимi лише 11-й.

Юля також не змогла похвалитися точністю (два промахи) і перед "чоловічим" етапом Україна відставала вже на одну хвилину.

Артем Прима свій виступ провалив. Штрафне коло і чотири постріли в "молоко", відкинули "синьо-жовтих" на 14-й рядок (+2 хвилини). Підручний лише зміг підняти збірну України в топ-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дмитру Підручниому тренерський штаб збірної України дозволив пропустити гонку переслідування, щоб набратися сил перед естафетою.

Відзначимо, що Діма два тижні тому виграв другий рік поспіль конкурс стрільців в рамках Різдвяної гонки.