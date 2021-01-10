Сборная России по биатлону добыла сенсационную победу на Кубке мира

В заключительный день 5-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась смешанная эстафета.

Победу сенсационно добыла Россия, прервав свою антирекордную серию без наград, составлявшую 43 гонки. "Серебро" у команды Норвегии. На третье место приехали немцы.

Сборная Украины, которая была представлена Дарьей Блашко, Юлией Джимой, Артемом Примой и Дмитрием Пидручным, заняла 10-ю строчку.

Соревнование началось для нашей команды не очень. Несмотря на то, что Дарья Блашко сделала лишь один неточный выстрел, она продемонстрировала невысокую скорость и передала эстафету Джиме лишь 11-й.

Юля также не смогла похвастаться точностью (два промаха) и перед "мужским" этапом Украина отставала уже на одну минуту.

Артем Прима свое выступление провалил. Штрафной круг и четыре выстрела в "молоко", откинули "сине-желтых" на 14-ю строчку (+2 минуты). Пидручный лишь смог поднять сборную Украины в топ-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дмитрию Пидручному тренерский штаб сборной Украины позволил пропустить гонку преследования, чтобы набраться сил перед эстафетой.

Отметим, что Дима две недели назад выиграл второй год подряд конкурс стрелков в рамках Рождественской гонки.