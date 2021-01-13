5-разовий чемпіон світу з Росії фінішував 92-м на КС із біатлону, заявивши, що "ошелешений результатом"

Найтитулованіший юніор в історії біатлону, росіянин Ігор Малиновський, який на юнацькому чемпіонаті світу-2018 завоював 5 золотих медалей, провально виступив на 6-му етапі дорослого Кубку світу.

23-річний спортсмен у спринті в Оберхофі фінішував 92-м із 99 спортсменів, програвши більш як 4 хвилини переможцю, і зміг насилу підібрати слова під час флеш-інтерв'ю.

"Сьогодні результат ошелешив, не те слово. У голові крутилися інші слова. Я про них буду мовчати. Результат дуже-дуже "скромний" – це м'яко кажучи. Самопочуття сьогодні було абсолютно ніяке. Не знаю, з чим це пов'язано. Почитаю свій щоденник. Найімовірніше, з останніми тренуваннями – на них грішу", – заявив росіянин в ефірі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спринтерську гонку в Оберхофі виграв Йоганнес Тіннес Бьо. Найкращим з українців став Дмитро Підручний (7-й рядок).

Зазначимо, що недавно російська чемпіонка з біатлону Наталія Гербулова із захопленням оцінила свій виступ у спринті на 5-му етапі Кубку світу в Оберхофі.

25-річна уродженка Пермі фінішувала на 87-му рядку (зі 104 спортсменів), що сприйняла як успіх.