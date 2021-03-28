Українці Лень і Михайлюк провели результативні матчі в НБА

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в матчі регулярного сезону НБА проти "Детройта" – 106:92.

27-річний уродженець "Антрацита" вийшов у стартовому складі і провів на паркеті 15 хвилин на майданчику. За цей час він набрав 12 очок (6/10 двоочкових, 0/3 триочкових), взяв 1 підбирання в нападі й отримав 2 персональних зауваження.

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк набрав 6 очок у програному поєдинку проти "Бостона" – 94:111.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" вийшов на заміну в кінці 1-й чверті і зіграв 24 хвилини. За цей час він набрав 6 очок (0/4 двоочкових, 2/7 триочкових), зробив 2 підбирання, віддав 2 передачі, здійснив 1 перехоплення і 1 раз втратив м'яч.

Нагадаємо, що Святослав починав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах чемпіонату.

У 2013-му його викликали в збірну України до 16 років, 2014-го Михайлюк вперше приміряв футболку дорослої національної команди, а 2016-го він був визнаний найрезультативнішим і успішним баскетболістом "молодіжки".

Святослав Михайлюк

Завдяки успішним виступам за університетський клуб "Канзас Джейхокс" Святослава вибрали на драфті НБА 2018 року. Наш співвітчизник підписав контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс", через рік перейшов у "Детройт Пістонс", а зовсім недавно став гравцем "Оклахоми".