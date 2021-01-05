Українець Михайлюк провів яскравий матч у НБА

Результативна гра українського захисника "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка не допомогла команді уникнути поразки в матчі регулярного сезону НБА проти "Мілуокі Бакс".

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику майже 30 хвилин, набрав 13 очок (0/1 двоочкові, 3/5 триочкових, 4/4 штрафних), 3 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

"Мілуокі" захопив лідерство в рахунку ще в першій чверті й більше його не відпускав. Для "Детройта" ця поразка стала вже шостою в семи зіграних поєдинках. "Пістонс" посідають останнє місце в Східній конференції.

"Мілуокі" (4-3) – "Детройт" (1-6) 125: 115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35).

"Мілуокі": Міддлтон (19 + 9 підбирань), Адетокумбо (43 + 9 підбирань), Холідей (15 очок + 7 передач), Портіс (10 + 8 підбирань), Форбс (10), Огастін (11);

"Детройт": Грант (24), Роуз (24 + 8 передач), Михайлюк (13), Еллінгтон (13), Думбуя (13).

Інший українець Олексій Лень вийшов на заміну в матчі "Торонто" проти "Бостона" і провів на майданчику 9 хвилин. Він здійснив 2 підбирання, 1 передачу і 1 раз втратив м'яч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк почав кар'єру в дитячих і юнацьких командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував у Суперлізі, взявши участь у трьох матчах.

У 2013 році Святослав вперше зіграв за збірну України до 16 років, а 2014-го – за дорослу команду країни. У 2016 році його визнали найрезультативнішим та найуспішнішим гравцем "молодіжки".

У 2014-му наш співвітчизник переїхав до США, де протягом декількох років захищав кольори баскетбольної команди університету Канзасу. Успішні виступи за "Джейхокс" дозволили йому підписати контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту-2018.

Через рік Михайлюка обміняли в "Детройт". Зараз "Пістонс" планують підписати зі Святославом нову чотирирічну угоду.