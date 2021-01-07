Українець Михайлюк провів ще один матч в НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк взяв участь у матчі НБА проти "Мілуокі Бакс", який був програний його командою з рахунком 115:130.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов з лави запасних і провів 13,5 хвилин на майданчику. За цей час він набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 2/6 триочкових), 2 підбирання, 4 передачі та 1 персональне зауваження.

Святослав Михайлюк зіграв під кільцем

Для команди Святослава поразка стала вже сьомою у восьми поєдинках. "Пістонс" йдуть останніми в Східній конференції.

"Мілуокі" – "Детройт" 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

"Мілуокі": Я. Адетокунбо (25), Міддлтон (23), Лопес (17), Портіс (16 + 10 підборів), Нвора (11), Холідей (10), Форбс (8), Огастін (8), Т. Адетокунбо (8).

"Детройт": Грант (31 + 10 підборів), Бей (20 + 10 підборів), Еллінгтон (12), Роуз (10), Гріффін (9), Михайлюк (8), Окафор (6).

Святослав Михайлюк намагається заблокувати Адетокунбо

Український центровий "Торонто Репторс" Олексій Лень провів 12 хвилин на майданчику в матчі проти "Фінікс Санз", який закінчився поразкою його команди (115:123). На рахунку нашого співвітчизника 1 очко, 1 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот та 2 фоли і 1 втрата.

Олексій Лень поки не може зарекомендувати себе в "Торонто"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк починав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він вперше вийшов в українській Суперлізі, відігравши 3 матчі.

У 2013 році Святослав дебютував за національну збірну до 16 років, а в 2014-му – за дорослу команду. У 2016-му він став найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

У 2014 році Михайлюк переїхав до США і почав грати за університетський клуб "Канзас Джейхокс", яскраві виступи за який дозволили нашому співвітчизнику підписати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА в 2018-му.

Святослав Михайлюк заважає супернику здійснити точний кидок

У 2019 році його обміняли в "Детройт". Зараз "Пістонс" готові запропонувати Святославу нову чотирирічну угоду.