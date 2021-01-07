Украинец Михайлюк провел очередной матч в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк принял участие в матче НБА против "Милуоки Бакс", который был проигран его командой со счетом 115:130.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел со скамейки запасных и провел 13,5 минут на площадке. За это время он набрал 8 очков (1/2 двухочковые, 2/6 трехочковые), 2 подбора, 4 передачи при 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк сыграл под кольцом

Для команды Святослава поражение стало уже седьмым в восьми поединках. "Пистонс" идут последними в Восточной конференции.

"Милуоки" – "Детройт" 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

"Милуоки": Я. Адетокунбо (25), Миддлтон (23), Лопес (17), Портис (16 + 10 подборов), Нвора (11), Холидэй (10), Форбс (8), Огастин (8), Т. Адетокунбо (8).

"Детройт": Грант (31 + 10 подборов), Бэй (20 + 10 подборов), Эллингтон (12), Роуз (10), Гриффин (9), Михайлюк (8), Окафор (6).

Святослав Михайлюк пытается заблокировать Адетокунбо

Украинский центровой "Торонто Рэпторс" Алексей Лэнь провел 12 минут на площадке в матче против "Финикс Санз", который закончился поражением его команды (115:123). На счету нашего соотечественника 1 очко, 1 подбор, 1 перехват, 1 блок-шот при 2 фолах и 1 потере.

Алексей Лэнь пока не может зарекомендовать себя в "Торонто"

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он впервые вышел в украинской Суперлиге, отыграв 3 матча.

В 2013 году Святослав дебютировал за национальную сборную до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк переехал в США и начал играть за университетский клуб "Канзас Джейхокс", яркие выступления за который позволили нашему соотечественнику подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА в 2018-м.

Святослав Михайлюк мешает сопернику осуществить точный бросок

В 2019 году его обменяли в "Детройт". Сейчас "Пистонс" готовы предложить Святославу новое четырехлетнее соглашение.