Українець Михайлюк провів ефективний матч в НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк не зміг допомогти своїй команді здобути першу перемогу в сезоні в матчі НБА проти "Голден Стейт Ворріорс" (106:116).

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 12 хвилин і забив кілька важливих триочкових. На його рахунку 6 очок (2/4 з-за дуги), 2 підбирання, 1 перехоплення та 2 персональних зауваження.

Команда Михайлюка відірвалася від суперників у другій чверті, але не зуміла втримати перевагу і провалила вирішальний відрізок матчу. Для "Детройта" ця поразка стала четвертою в чотирьох стартових матчах регулярного сезону.

Святослав Михайлюк проти Стефена Каррі

"Детройт" – "Голден Стейт" – 106:116 (29:24, 22:24 25:29, 30:39)

"Детройт": Джеремі Грант (27 + 7 підбирань), Джош Джексон (17), Гріффін (8), Мейсон Пламлі (2 + 10 підборів), Кілліан Хейес – старт; Роуз (15 + 7 передач), Бей (11), Думбуя (9), Стюарт (6 + 7 підбирань), Михайлюк (6), Делон Райт (5).

"Голден Стейт": Стефен Каррі (31 + 6 передач – 8 втрат), Віггінс (27 + 7 підбирань), Убре (14), Уайзмен (6), Тоскано-Андерсон (5) – старт; Пескалл (10), Уонамейкер (9), Деміон Лі (8), Пул (2), Луні (2), Малдер (2).

Святослав Михайлюк на тлі Дерріка Роуза

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк починав кар'єру в дитячій та юнацькій командах "Черкаських Мавп". За основний склад він дебютував в сезоні 2012/13, зігравши три матчі в українській Суперлізі.

У 2013 році Святослав вперше зіграв за збірну України до 16 років, а в 2014-му – за дорослу команду країни. У 2016 році він завоював титул найрезультативнішого й найбільш успішного гравця "молодіжки".

У 2014 році Михайлюк отримав пропозицію з США і почав виступати за місцевий університет. Наш співвітчизник добре проявив себе у складі "Канзас Джейхокс", що дозволило йому отримати місце в НБА за підсумками драфту-2018.

Святослав Михайлюк на кільці

Його вибрав "Лос-Анджелес Лейкерс", але вже через рік команда обміняла Святослава в "Детройт", який хоче продовжити угоду українця ще на чотири роки.