Украинец Михайлюк провел эффективный матч в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк не сумел помочь своей команде добыть первую победу в сезоне в матче НБА против "Голден Стэйт Уорриорз" (106:116).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 12 минут и забил несколько важных трехочковых. На его счету 6 очков (2/4 из-за дуги), 2 подбора и 1 перехват при 2 персональных замечаниях.

Команда Михайлюка оторвалась от соперников во второй четверти, но не сумела удержать преимущество и провалила решающий отрезок матча. Для "Детройта" это поражение стало четвертым в четырех стартовых матчах регулярного сезона.

Святослав Михайлюк против Стефена Карри

"Детройт" – "Голден Стэйт" – 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

"Детройт": Джереми Грант (27 + 7 подборов), Джош Джексон (17), Гриффин (8), Мэйсон Пламли (2 + 10 подборов), Киллиан Хэйес – старт; Роуз (15 + 7 передач), Бей (11), Думбуя (9), Стюарт (6 + 7 подборов), Михайлюк (6), Делон Райт (5).

"Голден Стэйт": Стефен Карри (31 + 6 передач – 8 потерь), Уиггинс (27 + 7 подборов), Убре (14), Уайзмэн (6), Тоскано-Андерсон (5) – старт; Пэскалл (10), Уонамэйкер (9), Дэмион Ли (8), Пул (2), Луни (2), Малдер (2).

Святослав Михайлюк на фоне Деррика Роуза

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". За основной состав он дебютировал в сезоне 2012/13, сыграв три матча в украинской Суперлиге.

В 2013 году Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую команду страны. В 2016 году он завоевал титул самого результативного и успешного игрока "молодежки".

В 2014 году Михайлюк получил предложение из США и начал выступать за местный университет. Наш соотечественник хорошо проявил себя в составе "Канзас Джейхокс", что позволило ему получить место в НБА по итогам драфта-2018.

Святослав Михайлюк на кольце

Его выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс", но уже через год команда обменяла Святослава в "Детройт", который хочет продлить соглашение украинца еще на четыре года.