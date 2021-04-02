Українець Лень став одним із найкращих у матчі НБА

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень став одним із найкращих гравців своєї команди, але не зумів допомогти їй уникнути поразки в матчі НБА проти "Детройт Пістонс" (91:120).

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі та провів 21 хвилину на майданчику. На його рахунку 14 набраних очок (7/12 двоочкових, 0/2 штрафних), 5 підбирань, 1 перехоплення та 4 персональних зауваження. Лень став третім найрезультативнішим баскетболістом у своєму клубі – по 16 очок принесли "Вашингтону" Рассел Вестбрук і Робін Лопес.

Лень намагається пройти під кільце

"Візардс" йдуть на 12-му місці в Східній конференції. Вони здобули лише 17 перемог у 47 матчах.

"Детройт" – "Вашингтон" 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)

"Детройт": Джексон (31), Пламлі (13 + 11 підбирань + 7 передач), Грант (12), Бей (11), Лі (8 + 7 підборів) – старт; Кук (4), Стюарт (4 + 7 підбирань + 6 фолів), Джексон (13), Еллінгтон (11), Сірвідіс (3), Джозеф (10 + 7 передач + 4 перехоплення)

"Вашингтон": Вестбрук (16 + 11 підбирань + 12 передач – 9 втрат), Лень (14), Авдія (11 + 10 підборів), Хачімура (10), Робінсон (0) – старт; Хатчінсон (5), Метьюз (3), Бонга (2), Лопес (16), Нето (9), Вінстон (5)

Лень готується до кидка

Нагадаємо, що Лень вперше заявив про себе на чемпіонаті України серед юнаків у складі Луганської області. У 2010-му Олексій перейшов до "Дніпра", а через рік виграв першість нашої країни серед дублерів і був визнаний найкращим гравцем сезону на своїй позиції.

У 2013 році українець потрапив в НБА, підписавши контракт із "Фінікс Санз" за підсумками драфту. Під час урочистої церемонії Леня вибрали під п'ятим номером у першому раунді. Після п'яти сезонів у команді наш співвітчизник недовго виступав за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кінгз" і "Торонто Репторс".

Лень намагається заблокувати кидок суперника

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк провів один із найкращих матчів у кар'єрі проти останнього клубу Леня.