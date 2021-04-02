Украинец Лэнь стал одним из лучших в матче НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь стал одним из лучших игроков своей команды, но не сумел помочь ей уйти от поражения в матче НБА против "Детройт Пистонс" (91:120).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел 21 минуту на площадке. На его счету 14 набранных очков (7/12 двухочковых, 0/2 штрафных), 5 подборов, 1 перехват при 4 персональных замечаниях. Лэнь стал третьим самым результативным баскетболистом в своем клубе – по 16 очков принесли "Вашингтону" Рассел Уэстбрук и Робин Лопес.

Лэнь пытается пройти под кольцо

"Уизардс" идут на 12-м месте в Восточной конференции. Они одержали только 17 побед в 47 матчах.

"Детройт" – "Вашингтон" 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)

"Детройт": Джексон (31), Пламли (13 + 11 подборов + 7 передач), Грант (12), Бей (11), Ли (8 + 7 подборов) – старт; Кук (4), Стюарт (4 + 7 подборов + 6 фолов), Джексон (13), Эллингтон (11), Сирвидис (3), Джозеф (10 + 7 передач + 4 перехватов)

"Вашингтон": Уэстбрук (16 + 11 подборов + 12 передач - 9 потерь), Лэнь (14), Авдия (11 + 10 подборов), Хачимура (10), Робинсон (0) – старт; Хатчисон (5), Мэтьюз (3), Бонга (2), Лопес (16), Нето (9), Уинстон (5)

Лэнь готовится к броску

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. В 2010-м Алексей перешел в "Днепр", а через год выиграл первенство нашей страны среди дублеров и был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

В 2013 году украинец попал в НБА, подписав контракт с "Финикс Санз" по итогам драфта. Во время торжественной церемонии Лэня выбрали под пятым номером в первом раунде. После пяти сезонов в команде наш соотечественник недолго выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Лэнь пытается заблокировать бросок соперника

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел один из лучших матчей в карьере против последнего клуба Лэня.