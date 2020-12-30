Українець Лень провів дебютний матч за нову команду в НБА

Український центровий "Торонто" Олексій Лень не зміг допомогти своїй новій команді здолати на виїзді "Філадельфію" (100:93) в своєму дебютному матчі за клуб в регулярному сезоні НБА.

Наш співвітчизник з'явився на паркеті з лави запасних і провів на ньому 21 хвилину. За цей час він набрав 2 очки (1/1 двоочкових, 0/2 штрафних), 5 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот та 4 втрати і 2 персональних зауваження.

Команда Леня зазнала вже третьої поразки в трьох стартових поєдинках регулярного сезону.

"Філадельфія" – "Торонто" – 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

"Філадельфія": Ембід (29 + 16 підбирань – 5 втрат), Тобайес Херріс (26 + 11 підборів), Сет Каррі (17), Бен Сіммонс (11 + 13 підбирань + 7 передач), Денні Грін (7) – старт; Мілтон (7), Скотт (3), Дуайт Ховард, Тайбулл, Максі.

"Торонто": Лаурі (24 + 8 підбирань + 9 передач), Енунобі (20 + 5 перехоплень), Сіака (20), ВанВліт (8 + 6 передач), Бейнс (2) – старт; Стенлі Джонсон (7 + 8 підбирань), Норман Пауелл (6), Метт Томас (4), Лень (2), Буше.

Нагадаємо, що Лень почав кар'єру в дублюючому складі "Дніпра", ставши одним з лідерів другої команди. У 2011 році він переїхав до США, де грав за Мерілендський коледж.

У 2013-му він заявився на драфт і був обраний під п'ятим номером у першому раунді церемонії. З ним підписав контракт "Фінікс Санз", за який Олексій згодом виступав протягом п'яти сезонів. Потім українець недовго захищав кольори "Атланти Хокс" і "Сакраменто Кінгз", перш ніж перейти в "Торонто" перед початком НБА 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Святослав Михайлюк провів ще один матч за "Детройт" в регулярному сезоні американської баскетбольної ліги.